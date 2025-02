Kenneth Perez: "Ajax moet hopen dat iemand hem komt ophalen"

Francesco Farioli doet uitstekende zaken met Ajax en kan zelfs de eerste plek in de Eredivisie overnemen van PSV. Toch is Kenneth Perez niet gerust op de voetballende ontwikkeling bij Ajax en denkt hij dat het beter is als de Italiaan aan het einde van het seizoen vertrekt.

"Dit lijkt het jaar van Ajax te worden", begint hij bij Voetbalpraat op ESPN. "Zo veel ontsnappingen en het zit zo vaak mee. Ze hebben echt het tegendeel bewezen van wat de gedachten waren van de mensen. Hoe het ook tot stand is gekomen, als je uiteindelijk kampioen wordt… Ik kan de artikelen nu al lezen: kampioen van de armoe. Maar als je kampioen wordt, dan ben je kampioen."

Farioli doet het goed, maar Perez vindt dat de Italiaan weg moet na het seizoen. "Ik blijf erbij dat Ajax moet hopen dat aan het einde van seizoen, ook al is hij kampioen geworden, iemand hem komt ophalen. Je moet een andere richting op."

"Voor de spelers is dit individueel zeer leerzaam, want een Ajax-speler heeft meestal niet in de bagage dat je tot het gaatje moet gaan. Dat krijgen ze nu allemaal mee", geeft Perez wel aan. "Maar voor de Ajax-supporters wil je meer. Daarom zou het fantastisch zijn als ze kampioen worden, Farioli wordt opgehaald en al het geld binnenkomt. Dan kun je zoeken naar iemand die iets meer de andere kant op kan gaan."

Willem Vissers denkt er anders over. "Wat ik knap vind van Farioli, is dat hij zich nergens iets van aantrekt. Hij zegt dat de spelers helden zijn. Steijn zei na twee weken: ik heb twaalf spelers gekregen, maar ze kunnen er niks van. Dan kun je ook niet verwachten dat ze voor jou gaan lopen. Hij werkt met het materiaal dat hij krijgt en daar maakt hij een mooi huisje van. Het is geen kasteel, maar het is aardig huisje, dat redelijk stevig staat."