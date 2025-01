Kenneth Perez tipt Ajax over transfer: "Dan kan je hem wegdoen"

Ajax heeft niet veel geld uit te geven, dus komt Perez met een oplossing. “Als je geld vrij wil maken: er zijn wel gekken in deze voetbalwereld, zeker in Engeland, die voor Brobbey 22 of 24 miljoen euro zouden willen betalen", begint hij in Voetbalpraat van ESPN. "Ik denk dat het echt kan. Dan kan je hem wegdoen, en dan heb je een soort probleem opgelost voorin. Daar zit je echt wel ruim, met Weghorst en Akpom.”

Volgens Perez kan Ajax dat goed gebruiken. "Dan kan je je versterken op andere plekken. Een linksbuiten, een rechtsback… Dan heb je het toch rond, en laat je Weghorst toch eerste spits zijn? Daar word je echt niet slechter van", aldus de analist, die zelf betwijfelt of Ajax de spits nu weg zou doen. Martijn Krabbendam denkt niet dat Ajax überhaupt zoveel geld kan krijgen voor de spits. "De kans is groter dat jij de Staatsloterij wint. 25 miljoen voor Brobbey, nou ben je echt een beetje in de war."