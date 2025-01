Kenneth Perez tipt Alex Kroes: "Verkoop hem voor 25 miljoen euro"

In Voetbalpraat op ESPN gaat het over de transfer van Rensch naar AS Roma. "Je moet wel in de aantallen blijven. Als Rensch gaat, heb je alleen Anton Gaaei over. Je moet toch iets doen", zegt Perez bij ESPN. Youri Regeer is een belangrijke kandidaat om middels een terugkoopclausule terug te keren in Amsterdam.

Perez denkt verder. "Ik zat te denken: als je geld vrij wil maken... Er zal wel een gek zijn in deze voetbalwereld, zeker in Engeland, die voor Brobbey 22 à 24 miljoen euro wil betalen. Dat zou me niets verbazen. Als je 25 miljoen euro krijgt... Ik denk echt dat het kan", voorspelt hij.

"Dan doe je hem weg en heb je het probleem voorin opgelost", tipt Perez Ajax-directeur Alex Kroes. "Daar zit je echt ruim met Wout Weghorst en Chuba Akpom. Brobbey is voor zeventien miljoen euro gekomen, dus dan maak je winst. Met dat geld kan je je versterken op andere plekken. Een linksbuiten, een rechtsback... Dan heb je het toch rond? Dan laat je Weghorst toch als eerste spits spelen? Of dit een tip voor Kroes is? Ja."