Kenneth Taylor in vorm van zijn leven? "Ook beter dan op het WK"

Ajax is in de ogen van Kenneth Taylor zeker nog de grootste club van Nederland. Dat laat de middenvelder weten in gesprek met het Noordhollands Dagblad .

"Ajax gaat natuurlijk altijd voor de eerste plaats", aldus de middenvelder bij bovengenoemd medium. "In mijn ogen is Ajax altijd de grootste en de beste. Maar we moeten niet vergeten waar we vandaan komen en wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. Het doel voor dit seizoen is Champions League halen. We zijn op de goede weg."

Taylor zelf heeft na een matig jaar ook de weg omhoog ingeslagen. Hij ziet zijn goede vorm zelf ook. "Ook beter dan twee jaar geleden op het WK. Ik ben nu veel stappen verder. Met alles. Hoe ik speel, het aandeel in goals en assists, het meeverdedigen."

Ook zonder bal is Taylor beter geworden. "Ik zou nu eerder ingrijpen als er dingen misgaan zoals vorig seizoen. Ik zou nu eerder mijn mening geven of mijn gevoel uiten. Als ik nu terugkijk op vorig seizoen, had ik dat toen meer moeten doen."