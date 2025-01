Kenneth Taylor over geruchten: "Je weet nooit hoe voetbal loopt"

Kenneth Taylor blijft zich voorlopig volledig concentreren op zijn spel bij Ajax, ondanks aanhoudende geruchten over een mogelijke transfer. Zaakwaarnemer Guido Albers gaf onlangs bij ESPN aan dat dit seizoen waarschijnlijk het laatste is van de middenvelder in Amsterdam.

Taylor zelf lijkt niet onder de indruk: "Mijn belangenbehartiger mag zeggen wat hij wil". Albers was eerder duidelijk in zijn uitspraken bij Goedemorgen Eredivisie, waar hij reageerde op de stelling: 'Dit is het laatste jaar van Taylor bij Ajax'. Zijn antwoord liet weinig ruimte voor interpretatie: "Eens. Er was afgelopen zomer al interesse, maar Ajax heeft toen aangegeven dat een vertrek onbespreekbaar was. Dat hebben we geaccepteerd, want Kenneth heeft een mooi contract."

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen RFS werd Taylor geconfronteerd met de uitspraken van zijn zaakwaarnemer. De middenvelder hield zich op de vlakte: "Uiteindelijk weet je nooit hoe voetbal loopt, natuurlijk. Ik kan er niet te veel over zeggen." Hoewel de toekomst van Taylor onzeker lijkt, blijft hij voor nu volledig gericht op zijn prestaties bij Ajax.