Kenneth Taylor over opmerkelijk moment: "Ik probeer ook maar wat"

"Ja, we staan er goed voor", steekt Kenneth Taylor van wal bij ESPN. "Het seizoen is nog lang." Taylor hoopt nog altijd met Ajax in de top drie te eindigen. "Uiteraard, dat was onze doelstelling aan het begin van het seizoen. Het is heel simpel. Het is nog heel vroeg. We willen daar nog niet over nadenken. De eerstvolgende wedstrijd in de competitie is Feyenoord. Dat is eigenlijk waar we onze focus nu op hebben. En de Europa League twee keer."

Taylor leek in de tweede helft het duel al te beslissen na een voorzet van Gaaei. Dat feest ging echter niet door. "Ik had gelijk al het gevoel dat Anton buitenspel stond", aldus Taylor. "Hij stond in mijn ogen best wel vrij. Ik dacht: dat kan niet kloppen. Hij zei zelf van niet. Toen ging de scheids kijken en wist ik al dat het buitenspel zou zijn."

Na de treffer werd Taylor pratend gefilmd door ESPN. Er is duidelijk te zien dat de middenvelder het over PSV heeft. De middenvelder legt uit wat hij zei. "Bij PEC-PSV was er een soortgelijk moment", aldus Taylor, die doelt op de ogenschijnlijk onterecht afgekeurde treffer van PEC tegen PSV. "Maar goed, ik probeer ook maar wat."

Voor de winterstop leek Ajax het even kwijt te zijn. Inmiddels lijken de Amsterdammers daar uit. Taylor ziet het anders. "Ik denk dat we in dat dipje nog steeds best veel punten hebben gepakt. Dat is best belangrijk geweest. Ik wil het niet per se een dip noemen. We wonnen wel onze wedstrijden. Ik zie het als iets positiefs. We pakken de punten terwijl het nog beter kan."