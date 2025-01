Kian Fitz-Jim baalt van nederlaag: "Ik moet belangrijker worden"

Kian Fitz-Jim baalde na afloop van het duel tegen AZ van de uitschakeling in de KNVB Beker. De Alkmaarders waren in eigen huis te sterk voor Ajax, die met 2-0 onderuit gingen.

"Er zijn veel wedstrijden waarin we op de eerste driekwart van het veld goed spelen, maar op het einde de scherpte missen om er echt doorheen te komen", analyseert Fitz-Jim bij AjaxLife. "Dat was nu ook het geval. AZ maakte de ruimtes best klein. Dat was lastig voor ons. Het spel ging ook op en neer. We hebben veel meters gemaakt."

"Ik denk dat we dan ook opportunistischer moeten spelen", vervolgt de Ajacied. "We bleven tikken en tikken, maar af en toe moet je die bal er ook gewoon inpompen. Vooral als je met jongens als Weghorst en Akpom speelt. Dat deden we te weinig en te laat. Zoiets moet je aanvoelen in de wedstrijd. De lange bal is niet per se onze kracht, maar als Weghorst en Akpom erin komen en je staat met 1-0 achter in het bekertoernooi, dan heb je meer aan voorzetten en lange ballen."

"Ik had niet het gevoel dat er geen geloof meer was. Er was alleen wel een klein dipje, een tegenslag. Dan moeten we gewoon doorspelen. Ik speelde een beetje hetzelfde als het team. Tot de derde fase deed ik het aardig, maar ik moet belangrijker worden in de laatste fase. In het creëren van kansen en het maken van goals", aldus Fitz-Jim.