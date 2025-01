Kieft wijst Ajax op 'groter probleem': "Het lijkt nergens op"

Donderdagavond blameerde Ajax zich op bezoek bij Rigas FS. "Iedere voetballer maakt het weleens mee zo’n wedstrijd in een verschrikkelijke ambiance, op een slecht veld, met wind tegen. Maar het probleem van Ajax is groter dan die 1-0 nederlaag bij het nietige RFS", oordeelt Kieft in de Telegraaf. "Het spel lijkt nergens op."

Kieft ziet dat het resultaat momenteel het belangrijkste is bij Ajax, dat in de Eredivisie knap op een punt van koploper PSV staat. "Als dat tegenvalt, dan kan het tij snel keren, maar zelfs als Ajax zich plaatst voor de Champions League of zelfs kampioen wordt, moeten ze zich bij de club afvragen of dit de weg is die Ajax wil inslaan richting de toekomst", besluit Kieft.