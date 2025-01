Kijkers zetten vraagtekens bij André Ooijer: "Is hij wel oké?"

André Ooijer, voormalig profvoetballer van onder meer Ajax, werd door Michael van Gerwen uitgenodigd om in Engeland de finale van het WK Darts te kijken. Hij verscheen voorafgaand aan de finale voor de camera bij Viaplay.

Hoewel zijn inzichten over het spel en zijn rijke voetbalervaring vaak worden geprezen, kreeg hij bakken met kritiek te verwerken. Kijkers snapten weinig van het bijzondere accent, waar vraagtekens bij werden gezet. "Waarom praat Ooijer alsof hij al 100 jaar in het buitenland woont? Heeft 10 jaar lang bij PSV in technische staf gezeten, tot 2023." Een ander zei: "Waarom praat Andre Ooijer slechter Nederlands dan Tadic terwijl hij gewoon uit Noord-Holland komt?".

Hieronder een greep uit de reacties van de oud-speler die met het Nederlands Elftal de WK-finale in Zuid-Afrika bereikte.