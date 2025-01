Klaassen 'baalt' van Ajax-besluit: "Was dit jaar niet mogelijk"

"Ik gleed een beetje uit, waardoor ik hem raakte. Het was duidelijk rood, maar niet met opzet. Vervolgens kwamen de trainers gelijk overleggen. Het is de bedoeling dat we beide een goede wedstrijd spelen en dat gaat beter met elf tegen elf", legde Klaassen na afloop uit bij ESPN. De middenvelder zag zijn ploeg uiteindelijk terugkomen na een 2-0 achterstand.

"We hebben het tegen een goede tegenstander met vlagen aardig gedaan", is het oordeel van Klaassen. Ajax ging deze winter niet op trainingskamp, mede vanwege de financiële situatie. Daar baalt Klaassen toch wel van. "Ik hou meer van Zuid-Europa, ik denk dat iedereen dat heeft. Maar dat was dit jaar niet mogelijk. Wij moeten gewoon goed trainen en dat hebben we gedaan. Volgende week moeten we er staan", verwijst hij naar de wedstrijd tegen RKC.