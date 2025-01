Klaassen na nipte zege: "Dan heeft niemand het er meer over"

Davy Klaassen is blij met de overwinning op RKC Waalwijk, al ging het moeizamer dan gehoopt. In de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht te zijn, maar na de pauze ging het niveau behoorlijk naar beneden.

Klaassen krijgt bij Voetbal International de vraag of hij zich boos maakte over de spannende slotfase, na de 2-1 van Mohamed Ihattaren. "Het is gewoon onnodig. Balverlies voorin, dat kan gebeuren, dat betekent niet gelijk dat het een tegengoal moet zijn. Dit was een wedstrijd die je gewoon 3-0 of 4-0 moet winnen dan heeft niemand het er meer over. Nu maak je het onnodig lastig."

Gelukkig voor de middenvelder en zijn ploeggenoten bleef het daarbij. "Uiteindelijk moet je gewoon winnen. Dat is het belangrijkste, maar je wil meer. Je eist meer van elkaar. Ik denk dat we onszelf iets meer hadden kunnen en móéten belonen. Nu blijft het toch een soort open wedstrijd en kan één bal die binnenvalt, het nog spanend maken. Dan sta je hier nu niet met een voldaan gevoel. Terwijl, als je het even helder analyseert, is het heel lang gewoon prima geweest."