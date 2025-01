Kluivert ambitieus na hattrick: "Waarom niet groot dromen?"

"Waarom niet groot dromen en kijken hoe ver we kunnen komen", zegt hij ambitieus. De winst tegen Newcastle was bijzonder, aangezien de tegenstander voor het duel negen wedstrijden op rij had gewonnen. Toch wist Bournemouth, ondanks veel blessures, te domineren. "Dit voelt heerlijk. We weten hoe moeilijk het is om hier te spelen, vooral met hun lange reeks overwinningen. Ik denk dat we maar twaalf spelers van de A-selectie hadden. Om dan zo te presteren, is echt petje af voor het hele team", vertelt Kluivert trots.

Na 22 wedstrijden staat Bournemouth zesde in de Premier League en slechts één punt achter op een Champions League-ticket. Toch blijft Kluivert realistisch. "Je weet het nooit. Laten we het op Europa houden. Er zijn geweldige ploegen in de Premier League, dus dat wordt wel heel lastig. In Nederland zeggen we: de bal is altijd rond. Dus wie weet", besluit hij hoopvol.