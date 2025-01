Kluivert vertolkt glansrol: "Haalt voordeel uit verleden van vader"

Bournemouth won met 1-4 op bezoek in het noorden van Engeland. Kluivert nam de eerste drie doelpunten voor the Cherries voor zijn rekening en staat inmiddels op tien competitiedoelpunten. Na afloop was trainer Andoni Iraola blij voor zijn aanvaller. "Justin haalt zijn voordeel uit het verleden van Patrick", citeert het Algemeen Dagblad de oefenmeester.

De vader van de 25-jarige Zaandammer wist het net als speler van onder andere Ajax, AC Milan, FC Barcelona én Newcastle United ook regelmatig te vinden. "Patrick heeft hem gecoacht en geeft hem allerhande advies", weet Iraola. "Justin beschikt over aanvallende kracht en is altijd gevaarlijk, maar heeft in de laatste twee jaar enorme sprongen gemaakt in het defensieve aspect van het spel en op tactisch vlak.”