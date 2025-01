KNVB maakt scheidsrechter bekend voor bekerduel tussen AZ en Ajax

Ajax neemt het volgende week dinsdag in de achtste finale van de KNVB Beker op tegen AZ. Serdar Gözübüyük zal dan de leiding hebben over het duel tussen de Alkmaarders en de Amsterdammers.

De scheidsrechter zal geassisteerd worden door Erwin Zeinstra en Patrick Inia. Dat heeft de KNVB maandagavond bekend gemaakt. Jeroen Manschot zal volgende week de vierde official zijn.

Vanuit het ARAG Replay Center in Zeist is Robin Hensgens de VAR. Hij wordt op zijn beurt geassisteerd worden door Freek Vandeursen. Het bekerduel met AZ begint dinsdag 14 januari om 18.45 uur. Er zullen geen Ajax-fans aanwezig zijn in het AFAS Stadion.