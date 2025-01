KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Ajax - RKC Waalwijk

Voor Ajax begint zaterdag de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. De Amsterdammers nemen het dan in eigen huis op tegen RKC Waalwijk. De KNVB heeft maandagavond de scheidsrechter voor het duel bekend gemaakt.

Alex Bos zal zaterdag de leiding hebben over het Eredivisieduel tussen Ajax en RKC. Hij wordt geassisteerd door Roy de Nas en Murat Kucukerbir. De vierde official van dienst is Rick Sturm.

Vanuit het ARAG Replay Center in Zeist zal Bas Nijhuis de VAR zijn. Hij wordt geassisteerd door Joris Westhof. Het duel tussen Ajax en RKC begint zaterdag om 18.45 uur.