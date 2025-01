KNVB maakt scheidsrechter bekend voor topper Ajax - Feyenoord

Scheidsrechter Makkelie krijgt daarbij hulp van assistenten Steegstra en De Vries. Hensgens is de vierde official van dienst en Dieperink en Van Deursen verrichten het werk van de videoscheidsrechter.

Ajax en Feyenoord kwamen afgelopen weekend niet in actie vanwege de Europese wedstrijden. De Rotterdammers gaan woensdag op bezoek bij Lille en Ajax ontvangt Galatasaray. Zondagmiddag staan de twee aartsrivalen om 14.30 uur tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Het verschil op de ranglijst bedraagt negen punten in het voordeel van de Amsterdammers, die ook de eerdere ontmoeting dit seizoen wisten te winnen.