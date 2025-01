Köhlert legt vinger op zere plek: "Dat moeten we echt verbeteren"

In het voetbal kon SC Heerenveen goed mee met Ajax, vond Köhlert. "We hadden het de eerste twintig minuten lastig, maar ik vond ons daarna goed aan de bal", reageert hij na afloop ESPN. Beide doelpunten vielen uit een hoekschop en dat mag volgens de Duitser niet gebeuren. "Dat moeten we echt verbeteren. Aan de bal konden we ze tegenhouden. Met een beetje geluk maak je nog een 1-2, maar dat was er vandaag niet. Ons grootste verbeterpunt is zeker de standaardsituaties."

Köhlert probeerde Josip Sutalo bij de 0-1 te stoppen, maar de Kroaat gebruikte het verschil in lengte in zijn voordeel en kopte raak. "Iedereen kan zien dat dit een mismatch is", aldus de linkervleugelverdediger. "We moeten beter communiceren bij corners. Het gebeurt te vaak. We hebben niet de grootste spelers, dus we moeten kijken hoe we dit oplossen. Dit kost ons punten."