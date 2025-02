Kraay duidelijk: "Ajax en Farioli doen mee om het kampioenschap"

Hans Kraay junior denkt dat Ajax serieus in een titelstrijd verwikkeld is. Met een wedstrijd minder staan de Amsterdammers twee punten achter koploper PSV.

Kraay jr. ziet dat Ajax nog niet het 'Ajax-spel' speelt, maar dat maakt op dit moment niet uit. "The winner takes it all, luidt een oud-Italiaans gezegde, waarin Farioli zich prima kan vinden. Maar serieus: hij heeft Ajax fit gemaakt, hij heeft Ajax compact gemaakt en hij heeft Ajax aan punten geholpen en net als we met z’n allen willen gaan terpentijnzeiken, laat hij ze bij vlagen ook nog aardig voetballen", stelt hij in zijn column in Voetbal International.

De analist denkt wel dat Farioli serieus wat kan halen dit seizoen. "Ajax en Farioli doen mee om het kampioenschap, ja, u hoort het goed", aldus Kraay jr. "Als jij begin dit seizoen had voorspeld dat Ajax nu twaalf punten voorsprong zou hebben op Feyenoord en één verliespunt minder dan PSV, hadden ze je voor niet helemaal jofel verklaard. Maar het is wel de realiteit. De Ajax-supporters hebben koorts, kampioenskoorts en dokter Farioli laat ze er voorlopig nog even lekker onder lijden."