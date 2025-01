Kraay: "Hij is toe aan een frisse start bij een nieuwe club"

"Ik snap Brobbey wel een beetje," begint hij bij Goedemorgen Eredivisie. "Vorig seizoen heeft hij in 43 wedstrijden 22 goals gemaakt, in een heel slecht seizoen voor Ajax. Nu staat hij op één doelpunt in de competitie... Sommige mensen denken dat het een heel stoere jongen is, maar Brobbey is 22 en een spits heeft vertrouwen nodig. Natúúrlijk kan hij wel wat."

Kraay benadrukt dat spitsen soms simpelweg een nieuwe omgeving nodig hebben om het maximale uit hun kwaliteiten te halen. "Spitsen moeten ook blijven staan om er in de laatste dertig minuten, als verdedigers een beetje naar de gallemiezen zijn en ruimtes weggeven, nog één of twee in te schieten. Ik snap wel dat Brobbey toe is aan een club waar hij fris en opnieuw kan starten."

Ajax zou naar verluidt minstens dertig miljoen euro willen ontvangen voor Brobbey. Kraay vindt dat een verhuur geen optie moet zijn. "Ik snap Ajax niet als ze hem half willen verhuren – en dat gaan ze ook niet doen. Dus gewoon cashen en een andere spits halen." Journalist Sjoerd Mossou noemt het een ‘geweldige prijs’ voor de Ajax-spits, terwijl oud-doelman Henk Timmer juist lyrisch is over Brobbey. "Ik vind hem écht goed. Ik weet zeker, let maar op: als die gozer in Engeland gaat spelen, gaat hij scoren en is en blijft hij echt een goede speler."