Kraay junior: "Vraag me af hoe lang de Ajax-fans dat volhouden"

"Ik zie Ajax worstelen tegen bijvoorbeeld Willem II. Dan winnen ze ternauwernood, loopt Farioli een ereronde en dan krijgt hij applaus van 40.000 mensen", begint Kraay junior bij De Oranjewinter. "Ik vraag me af hoe lang ze dat volhouden. Ik vroeg hem wanneer het sexy werd en tegen Feyenoord en PSV werd het sexy. Daarna is hij alleen weer terug gegaan naar zijn systeem waarmee hij punten pakt."

Tafelgenoot Jack van Gelder is het niet helemaal met Kraay junior eens. De oud-presentator vindt het resultaat momenteel het belangrijkst bij Ajax. "Ik vind dat de man veel meer waardering verdient dan dat hij op dit moment krijgt. Je kan zeggen dat hij te veel wisselt, maar de man staat op dit moment tweede. Terwijl ze vorig jaar achttiende stonden. Het DNA van Ajax moet er wel weer bijkomen met jongens als Mika Godts of die nieuwe jongen Raul Moro. Ook die Jan Faberski uit de jeugd is een goede, dus geef die jongens een kans", aldus Jack van Gelder.