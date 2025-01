Kraay verwondert zich over Ajax-fans: "Ook tijdens de ereronde"

Hans Kraay Junior verwacht geen grote veranderingen bij Ajax. De analyticus van het ESPN, die in het verleden zelf profvoetballer was en ook diverse clubs heeft getraind, denkt dat trainer Francesco Farioli ook 'gewoon' blijft rouleren bij de club uit Amsterdam. Ook de tactiek, met de nummer 6 (meestal Jordan Henderson) in defensief opzicht als vijfde verdediger, blijft bestaan.

"Hij heeft een pact gesloten bij zijn aanstelling met Alex Kroes en Marijn Beuker, en zelfs met adviseur Louis van Gaal. Dat pact heet compact", legt Kraay Junior uit op de website van VI. "Hij heeft de Ajax-directie duidelijk gemaakt dat het Ajax-DNA even een jaartje plaats moet maken voor realisme, weinig romantiek en op die manier volle bak voor de tweede plek gaan, wat inhoudt: Champions League-voetbal", constateert hij.

"Ik vroeg hem (Farioli, red.) voorafgaand aan Feyenoord-Ajax: Wanneer wordt het een beetje sexy, Francesco? Want Ajax-supporters kunnen tot op heden redelijk leven met povere 1-0 zeges tegen middenmoters in de Johan Cruijff Arena, dan klappen ze ook tijdens de ereronde voor je. Maar Ajax-supporters willen ook verwend worden", vervolgt Kraay, die zich het antwoord van de Italiaanse oefenmeester nog goed kan herinneren.

"Toen ik live was bij ESPN, wachtte hij niet op mijn vraag, na die 0-2, maar zei: “Sexy genoeg, Hans?” En toen zei ik: Yes, quite sexy, but carry on now. Dat heeft hij een paar dagen later gedaan door op een attractieve manier met een geweldige Jordan Henderson thuis PSV te verslaan", blikt hij terug. "Maar daarna is hij gewoon doorgegaan met het pact compact. Bij Ajax mag dit seizoen alles wijken voor kwalificatie voor de Champions League. En zelfs Louis van Gaal accepteert het", besluit Kraay.