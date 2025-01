Kraay wijst: "Afspraak tussen Kroes en Farioli staat nog steeds"

Ajax staat negentien wedstrijden slechts één punt achter koploper PSV. "Wie voor de competitie had gezegd dat Ajax na negentien wedstrijden tweede zou staan met één punt achter PSV, die hadden ze naar de dierenarts gestuurd", stelt Kraay jr. in Voetbal International. "Maar eerlijk is eerlijk: tegen Heerenveen speelden ze één van hun drie beste wedstrijden van het seizoen, samen met Feyenoord-uit en PSV-thuis. Afgelopen zondag leek Ajax zowaar op Ajax."

De Amsterdammers krijgen dit seizoen nog weleens kritiek op het vertoonde spel en Kraay denkt niet dat dat richting het einde beter zal gaan. "Ik hoop het van harte voor de Ajax-fans, maar de afspraak die er tussen Francesco Farioli en Alex Kroes voor het tekenen van zijn contract is gemaakt, staat nog steeds", stelt de analist. "Het is daadwerkelijk een tussenjaar, waar het DNA van Ajax heel vaak in de koelkast mag blijven. De afspraak is: dit seizoen mag alles, als Ajax maar tweede wordt."