Krabbendam: "Hij is voor Feyenoord en Ajax natuurlijk onhaalbaar"

Martijn Krabbendam en Marco Timmer zijn benieuwd waar de toekomst van FC Twente-middenvelder Sem Steijn ligt. Met vijftien doelpunten is Steijn topscorer van de Eredivisie. De vraag is of hij nog naar een Nederlandse topclub moet.

"Hij is voor Feyenoord en Ajax natuurlijk onhaalbaar", zegt Krabbendam bij Voetbal International. "Feyenoord kan hem niet betalen. Het is niet zo makkelijk als je geld binnenkrijgt uit de Champions League en transferinkomsten dat je dat direct kan herinvesteren. Dat komt gefaseerd binnen. Feyenoord heeft z'n kosten en voor het stadiondossier moet je eigen vermogen reserveren. Een transfer van vijftien miljoen zie ik bij Feyenoord echt nog steeds niet gebeuren."

Timmer denkt ook niet dat Ajax een potentiële club voor Steijn gaat zijn. "Dat gaat natuurlijk niet", is de journalist overtuigd. "Steijn met het verleden van Maurice Steijn. Dat moet je los van elkaar zien, maar dat is natuurlijk niet zo. We kunnen allemaal wel doen alsof dat heel makkelijk gaat, maar dat is bijna onmogelijk. Omdat dat toch nog wel het één en ander zit."

Timmer weerspreekt daarnaast de woorden van Pierre van Hooijdonk dat Steijn voor een gelimiteerde transfersom van 7,5 miljoen euro kan vertrekken. "Ik heb even navraag gedaan bij de mensen die het kunnen weten en er zit geen gelimiteerde transfersom in. Maar ze hebben wel een soort herenakkoord gesloten dat ze hem geen strobreed in de weg leggen als er echt een goed bod komt. Deze winter zal hij niet gaan", meent Timmer, die PSV ook niet echt als optie ziet.

"PSV heeft Guus Til, Malik Tillman, Ismael Saibari, Isaac Babadi", aldus Timmer, die ook beseft dat een van die spelers in de zomer zou kunnen vertrekken. "Zeker, PSV zou het kunnen doen. Maar PSV moet Champions League spelen en het is de vraag of hij die stap kan maken. Maar er zit wel echt een hele goede kop op die gozer. Er zit gif en karakter in. Hij heeft een enorme neus voor de goal en maakt ook mooie goals. Ik ben er niet bang voor dat hij, in Nederland zeker, geen stapje hogerop kan. Het is een potentiële goudmijn. Ik denk dat FC Twente straks tien miljoen krijgt."