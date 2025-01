Kristian Hlynsson erg gewild: "Een hoop clubs willen hem hebben"

Krystian Hlynsson mag zich in de belangstelling verheugen van FC Twente, maar de aanvallende middenvelder van Ajax staat ook op het verlanglijstje van Go Ahead Eagles, NEC en NAC Breda. Mark van Rijswijk is benieuwd waar de toekomst van Hlynsson ligt.

"Hij is erg gewild, een hoop clubs willen hem hebben", sprak hij bij 'Tekengeld' op ESPN. "Al is het altijd nog de vraag of dat echt zo is of dat zijn zaakwaarnemer een verhaal de wereld in heeft gebracht. Het is natuurlijk wel een interessante speler. Vorig seizoen scoorde hij best vaak, dit seizoen krijgt hij eigenlijk helemaal geen kansen meer. Bij Jong Ajax maakt hij zijn minuten", aldus Van Rijswijk.

Hlynsson kan op de flanken uit de voeten, maar is op meerdere posities inzetbaar. In de toekomst zou hij zelfs Sem Steijn kunnen opvolgen bij de club uit Enschede. "Voor FC Twente is dat toch interessant", constateert hij. "Hij lijkt me een logische versterking voor clubs die nog zo'n type zoeken op het middenveld. Met hem kijkt FC Twente over Sem Steijn heen", ziet Van Rijswijk.

"Ook N.E.C. zou oprecht geïnteresseerd zijn", weet hij. "Maar in Nijmegen zou alleen een huurdeal mogelijk zijn, een definitieve transfer kunnen ze niet betalen. Het is maar de vraag of Ajax daarvoor openstaat. N.E.C. heeft wel meer lijntjes uitgelegd op die positie. Maar ik denk niet dat hij de speler is die ze verder gaat helpen, het zou me verbazen als ze hem gaan huren. Ze zijn natuurlijk Sano tijdelijk kwijt vanwege een blessure", besluit Van Rijswijk.