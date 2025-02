Kroes blikt terug op transferwindow: "Voetjes op de grond houden"

Alex Kroes heeft in een interview met de officiële Ajax-kanalen teruggekeken op de afgelopen transferperiode. De technisch directeur is over het algemeen tevreden.

"We zijn allemaal weer in de euforie geslagen, maar ik denk dat we de voetjes op de grond moeten houden en allemaal hard moeten blijven werken", stelt de technisch directeur van de Amsterdammers.

Toch is hij wel tevreden. "We hebben naar mijn idee een goede window achter de rug", klinkt het. Waarom? "Sportief hebben we de balans gemaakt én gehaald. Qua posities, qua leeftijden en ervaring. We hebben nu een betere mix tussen ervaring en leeftijd ten opzichte van toen de window begon. Ook financieel hebben we een stapje gezet. Om met de nieuwe contracten en binnen de nieuwe structuur te werken. Dus sportief én financieel hebben we een goede stap vooruit gezet. Maar we zijn er nog niet. Er zullen nog wat stappen gezet moeten worden."

Zo wil Ajax verder doorselecteren. "Ik had in een aantal gevallen dus ook liever verkocht dan verhuurd", stelt Kroes. "Maar dat ligt niet altijd aan ons. Maar ik ben wel tevreden met wat we nu hebben. Er zijn acht mensen uit de kleedkamer en er zijn er vier bijgekomen, dus de aantallen worden weer wat beter."



Volgens de technisch directeur werpt dat ook direct zijn vruchten af. "We hebben na deze transferwindow meer ruimte gekregen om jonge jongens kansen te geven. Rayane Bounida zat er tijdens Ajax – Feyenoord voor het eerst bij. Dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Maar dat komt omdat we de kleedkamer weer wat kleiner hebben gemaakt."