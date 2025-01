Kroes en Farioli tegenover elkaar: "Moet intern ongenoegen uiten"

Gertjan Verbeek is verbaasd over de gang van zaken bij Ajax aangaande de transfer van Youri Regeer. Francesco Farioli liet onlangs weten dat hij in de FC Twente-speler een middenvelder ziet, terwijl Alex Kroes in hem een vervanger voor de vertrokken rechtsback Devyne Rensch ziet.

"Het is belangrijk, bij dingen die gebeuren, dat je uit dezelfde mond praat", begint Verbeek in het ESPN-programma de Voetbalkantine. "Ook al ben je het niet met elkaar eens. Dan moet je intern je ongenoegen uiten. Maar als je naar buiten treedt, en het is een voldongen feit, dan moet je wel hetzelfde communiceren."

Volgens de oud-trainer gebeurt dat nu niet bij Ajax. "Daarmee wordt er een behoorlijke druk op Regeer gelegd. Hij wordt gehaald als rechtsback. Zo ziet Kroes dat, en de trainer niet", vervolgt Verbeek, die het overigens met Farioli eens is. "Ik heb hem met Twente gezien in het begin van het seizoen. Toen moest hij als rechtsback spelen, en heeft hij laten zien dat hij inderdaad het meest geschikt is als middenvelder, en niet als rechtsback."