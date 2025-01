'Kroes en Farioli voerden stevige discussies over transferplannen'

Woensdag op de persconferentie benadrukte Farioli dat hij Regeer een 'goede middenvelder' vindt. "Voor wie er nog over twijfelde, maakte Farioli overduidelijk dat hij en technisch directeur Kroes de voorbije week stevige discussies voerden over de invulling van de erfenis van Rensch", schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "Het klassieke spanningsveld van de naar de korte termijn kijkende trainer en de lange termijn bewakende directeur kwamen daarbij vol tot uiting."

Kroes zou meerdere wensen van Farioli genegeerd hebben. Zo wilde de Italiaan Rensch graag behouden en zag hij meer heil in de komst van rechtsback Giorgios Vagiannidis. De algemeen directeur moet denken aan de financiën en ziet in Regeer een goedkopere, langetermijnoplossing. "Kroes slaat de voorkeur van Farioli in de wind. Ook omdat de noodoplossing voor een paar maanden is. Dat is ook hoe de TD Regeer weet te overtuigen alsnog zijn oude positie even in te nemen."