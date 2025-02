'Kroes hoort kassa rinkelen: Ajax ontvangt bijna 1 miljoen euro'

FC Twente gaat afscheid nemen van voormalig Ajacied Anass Salah-Eddine, die op het punt staat een meerjarig contract te tekenen bij AS Roma. De Tukkers kunnen in totaal maar liefst tien miljoen euro ontvangen voor de vleugelverdediger.

AS Roma betaalt namelijk een bedrag van acht miljoen euro als vaste transfersom. Via bonussen kan de vergoeding oplopen tot tien miljoen euro. Ook Ajax profiteert flink mee. De Amsterdammers incasseren namelijk tien procent van de winst, dat meldt Voetbal International.

Salah-Eddine kwam vorig jaar in januari voor een klein miljoen euro over van Ajax. Er werd gerept over een transfersom van 750.000 euro tot negen ton. Ajax krijgt nu dus (bijna) een miljoen euro bij een transfer van Salah-Eddine. De linksback moet nog wel naar Italië vliegen voor de medische keuring en die goed doorstaan, waarna de handtekening gezet kan worden.