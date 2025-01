"Kroes is wel degelijk van plan daarvoor de markt op te gaan"

Francesco Farioli is niet al te tevreden met de balans in zijn selectie. De trainer mist nadrukkelijk een linksbuiten, terwijl ook de rechtsbackpositie een probleem is.

"Hij heeft het al vanaf 4 september over een linksbuiten, dus dat is heel duidelijk", zegt Cristian Willaert bij Tekengeld van ESPN. "En over een rechtsback heeft hij het sinds Rensch vertrokken is. Hij heeft ook al duidelijk gemaakt dat Regeer Rensch niet gaat vervangen."

Kroes is actief op zoek naar vervangers. "Ik weet ook al dat Kroes een klein comité heeft en daartegen heeft gezegd dat hij het zou regelen. Die rechtsback zou hij gaan halen. Dus hij is wel degelijk van plan daarvoor de markt op te gaan."

Ditmaal moet Kroes echter wel gaan slagen. "Of dat gaat lukken is de vraag, na het vertrek van Bergwijn en Forbs dachten we ook dat Sulemana zou komen. Die kwam niet. Zoiets kan Kroes zich niet nog een keer veroorloven."