Kroes kondigt nieuwe Ajax-speler aan: "Sluit langer verblijf niet uit"

Ajax heeft de komst van Matheus Lima Magalhães afgerond. De 32-jarige Braziliaanse doelman, bekend als Matheus, komt per direct over van SC Braga op huurbasis. De huurperiode loopt tot en met 30 juni 2025 en bevat een optie tot koop, waardoor Ajax de mogelijkheid heeft hem definitief vast te leggen. Bij Braga stond Matheus nog onder contract tot medio 2027.

Ajax’ technisch directeur Alex Kroes is enthousiast over de komst van de Braziliaan: "Met Matheus halen we een zeer ervaren keeper binnen die er indien nodig direct kan staan. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging en met het vertrek van Diant Ramaj was er bij ons op die positie een plek vrijgekomen. We zijn blij dat we hem hebben kunnen huren met een optie tot koop. Zo zal hij niet alleen voor de korte termijn de vacante positie achter Remko Pasveer invullen, maar sluiten we een langer verblijf niet uit als het aan beide kanten prima bevalt. We heten hem van harte welkom bij de mooiste club van Nederland."

Matheus was inmiddels al meer dan tien jaar actief is in de hoogste Portugese competitie bij SC Braga. Volgens de bronnen van Transfermarkt heeft hij 372 wedstrijden gespeeld voor SC Braga, waarin hij 119 keer de nul heeft gehouden.