Kroes krijgt kritiek: "Vind dat je meer ambitie moet uitstralen"

Ajax staat na zeventien competitiewedstrijden op een tweede plek in de Eredivisie met zes punten achterstand op koploper PSV. Ronald de Boer hoorde dat Alex Kroes vóór 2026 geen grote prijs verwacht bij de club uit Amsterdam, maar de voormalig profvoetballer is zelf een stuk optimistischer.

"Dat kun je realistisch noemen. Maar ik vind dat je als Ajax meer ambitie moet uitstralen", legt hij uit op de website van Voetbal International. "Erken dat ook volgend seizoen nog lastig zal zijn én zeg dat we desondanks volle bak voor de landstitel gaan. Dat zijn we aan onze stand verplicht. Het kan snel weer omkeren allemaal. Bij Ajax hebben we kunnen zien hoe rap een grote berg geld kan verdampen", blikt De Boer terug.

"In sportief opzicht kan ook de situatie bij PSV veranderen, mochten ze straks een paar sterkhouders kwijtraken. Bij Ajax moeten we zorgen dat we gereed zijn voor dat moment", vervolgt hij vastberaden. "Er wordt nu veel en goed gewerkt aan een nieuw fundament. We hebben een tijd van chaos gehad, dat is nu onder controle. Het schip is weer op koers en dat werd tijd ook", besluit De Boer.