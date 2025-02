Kroes verdedigt bekritiseerde Ajacied: "Dat gaat ook vreten"

Er kwamen verschillende geruchten naar buiten over Henderson en Monaca, maar voor Kroes is het duidelijk. "Op een gegeven moment heeft Monaco zich bij ons gemeld of er een mogelijkheid was om Jordan over te nemen. Ik heb gezegd ‘Nee, dank je wel, succes ermee'. Vanaf het eerste moment", vertelt de technisch directeur in gesprek met de clubkanalen. "Wij laten hem niet gaan. Punt."

De Engelsman zou geprobeerd hebben een breuk te forceren en kreeg daar veel kritiek voor. "Hij heeft zich altijd zeer professioneel opgesteld door in ieder geval op het veld het maximale te geven en ook in de trainingen het maximale te geven", verzekert Kroes, die het niet terecht vond dat de aanvoerder bij zijn komst naar Ajax al gelijk zoveel kritiek kreeg. "Jordan heeft vanaf minuut één het gevoel gehad dat hij niet gewenst is bij Ajax. Bij hem is heel snel het stempeltje erop gezet: ‘Hij is veel te duur en hij brengt veel te weinig.’ Dat gaat op een gegeven moment toch ook vreten aan een mens. Dat is heel erg jammer, want zijn waarde is voor Ajax meer dan enorm.”