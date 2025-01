Kroes zet zich in voor vrouwentak: "Was toen al aangesloten"

"Ik wil namens Ajax en de directie laten zien dat wij het vrouwenvoetbal ontzettend belangrijk vinden bij de club. Dan vind ik het ook wel zo netjes om zelf de uitreiking te doen", legt hij uit bij Ajax TV. Kroes is momenteel nauw betrokken bij de vrouwentak van de Amsterdamse ploeg.

Hij werkte daarin samen met Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal, maar zij laste eind vorig jaar een sabbatical in. "Of ik het nu vaker van haar overneem? Nou, laat ik het zo zeggen: Ik was vanaf het begin van het seizoen al aangesloten. We deden de dingen samen."

"Daphne en ik deden de dingen samen ten aanzien van contracten, compositie en andere dingen die er spelen rondom Ajax Vrouwen. Zij valt helaas weg en ik vind dat wij daar namens Ajax en de directie de nodige aandacht aan moeten geven", aldus Kroes.