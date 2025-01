Kwakman adviseert Ajacied: "In een ideaal scenario blijft hij"

Onder andere Liverpool en Real Madrid werden genoemd, maar volgens Kwakman is Amsterdam momenteel de beste plek voor Hato. "In een ideaal scenario blijft zo’n jongen nog een paar jaar bij Ajax om zich door te ontwikkelen en de beste verdediger van de Eredivisie te worden", stelt hij in Tekengeld van ESPN. "Hopelijk voor hem en Ajax kan hij dan op het hoogste Europese niveau spelen. Daarna kan hij dan à la Jan Vertonghen toentertijd een mooie stap zetten."

Kwakman vraagt zich wel af wat de beste positie voor Hato is. Vorig seizoen maakte hij indruk in het centrum, maar onder Francesco Farioli speelt hij linksback. "Hij zegt zelf dat hij echt een centrale is, maar ik heb een beetje twijfels over zijn lengte", stelt de analist. "Als linker centrale moet hij nog langer de tijd krijgen. Daar heeft hij alleen tijdens dat rampjaar gestaan en dat deed hij vrij behoorlijk. De tijd zal moeten uitwijzen wat echt zijn positie gaat worden."