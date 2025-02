Kwakman en Perez zien uitblinker bij Ajax: "Was gewoon heel goed"

Kenneth Perez en Kees Kwakman snappen de houding van Jordan Henderson bij Ajax. In de media ging het lang over een overstap naar AS Monaco, maar de transferstorm lijkt te zijn gaan liggen.

Henderson sprak zich al uit over de situatie tegenover ESPN. "Ik heb het idee dat de mensen om hem heen de indruk hebben gewekt dat ze zeiden: misschien wil Ajax van je af, wat kunnen we het beste doen? Nu lijkt het alsof hij meedacht met de club", opent Perez bij ESPN.

"Hij wist gewoon niet of dit zijn laatste wedstrijd was", vervolgt Perez. "Daarom bedankte hij het publiek ook, na afloop werd duidelijk dat het niet zo was. Hij blijft benoemen dat ze na het seizoen opnieuw gaan kijken naar de situatie. Als Ajax de Champions League haalt, en daar lijkt het op, dan zullen ze iets meer te besteden hebben en kunnen ze kijken of hij belangrijk genoeg is."

Kwakman benadrukt dat Henderson zich ondanks de geruchten goed inzette. "Als je ziet hoe hij afgelopen donderdag speelde en vandaag, dat was gewoon heel goed. Hij focuste zich op zijn taak. Er was natuurlijk wel iets: niet meejuichen met de goals van donderdag, er was van beide kanten iets niet goed of niet duidelijk. Ze hebben het daarna uitgepraat en ik denk dat het nu duidelijk is voor iedereen."