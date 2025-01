Kwakman: "Je moet hopen dat hij voor de camera komt bij Ajax"

“Ik had tijdens de wedstrijd (eerste helft, red.) wel het gevoel dat we onder de druk van AZ uit kwamen, dat we balbezit hielden, maar dat we onze kansen niet afmaakten en daarna niet heel veel meer creëerden", sprak hij bij ESPN. "Dan komt de 1-0 van AZ natuurlijk vlak voor rust. Dan wordt het lastig en daarna hebben we iets te weinig gecreëerd. Ik had zelf ook echt een grote kans, die moet er gewoon in”, beseft Taylor.

Voormalig profvoetballer Kees Kwakman trok zijn conclusies na het relaas van de Ajacied. “Je moet toch hopen dat Berghuis voor de camera komt bij Ajax, dan heb je inhoudelijk de beste analyse", constateert hij. "Ze willen niet veel kwijt over wat er beter kan en zo. Ieder z’n ding", benadrukt Kwakman, die hoopt dat Berghuis een nieuw contract tekent bij Ajax. “Voor ons moeten ze met hem verlengen, dan krijgen wij goede analyses.”