Kwakman prijst Ajax-target: "Een slimme deal met veel potentie"

Als Ajax erin slaagt om Matheus Lima Magalhães nog deze transferwindow naar Amsterdam te halen, doet de club goede zaken. Dat stelt ESPN-analist Kees Kwakman in het programma Tekengeld . De 32-jarige Braziliaanse doelman van Braga zou volgens recente berichten op huurbasis overkomen, met een mogelijke optie tot koop van 3 miljoen euro.

"Ik denk dat je het met Gorter en Pasveer ook wel had gered. Hoeveel wedstrijden zijn er nog?," begint Kwakman. Toch ziet hij de meerwaarde van de ervaren Magalhães. "Natuurlijk, er moet niet iets gebeuren met één van die twee, maar als zo’n jongen op de markt komt, iemand met ervaring, en het kost niet zoveel… dan is het een slimme zet."

Ajax lijkt niet diep in de buidel te hoeven tasten voor de deal. Naast de huurconstructie zou de club volgens bronnen een koopoptie van 3 miljoen euro hebben bedongen. Magalhães, die de afgelopen jaren een vaste waarde was bij Braga, kan met zijn ervaring een belangrijke rol spelen in de cruciale fase van het seizoen voor de huidige nummer twee van de Eredivisie.