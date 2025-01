Labyad maakt opmerkelijke transfer na succesvol jaar in China

De transfer is opvallend te noemen. Labyad speelde afgelopen seizoen bij Yunnan Yukun, dat als kampioen promoveerde naar het hoogste niveau bij China. Zijn oude club was de grootste rivaal van zijn nieuwe werkgever, die als nummer twee wist te promoveren en dit kalenderjaar dus ook uitkomt in de Super League.

Labyad streek in februari 2024 neer in China na een tweede termijn bij FC Utrecht. Hij kende een prima seizoen met zes doelpunten, negen assists en dus de titel op het tweede niveau. Het seizoen in China loopt over een kalenderjaar. Labyad treft dit seizoen onder meer Chengdu Rongcheng van voormalig FC Utrecht-speler Timo Letschert.