Lang roept vragen op: "PSV krijgt nu allemaal vragen hierover"

In de AD Voetbal podcast ontstond discussie over een foto van oud-Ajacied Noa Lang met oud-ploeggenoot Quincy Promes. Promes, veroordeeld voor drugssmokkel en betrokken bij een fatale steekpartij, roept controverse op.

Etienne Verhoeff vraagt zich af: "Je bent prof, hebt een paar dagen vrij en denkt, weet je wat, ik ga wel naar Dubai en vervolgens doodleuk op de foto met een oud-ploeggenoot. Kan dit of niet?"

Ajax-watcher Johan Inan ziet het als typisch gedrag van Lang: "Met Noa Lang kan alles." Hij benadrukt dat Lang lak heeft aan kritiek en zijn club, PSV, hierin meesleept: "PSV krijgt nu allemaal vragen: 'Wat vinden jullie ervan?' Ik kijk er niet van op." Verhoeff wijst op een trend: "Ziyech doet het, het gebeurt bij meer voetballers, die bij Promes langsgaan. Maar Memphis Depay maakte een statement rondom Promes. Waarom gebeurt dit?"

Volgens Inan zit de loyaliteit diep. "Quincy Promes hebben ze hoog zitten, omdat hij hen nooit iets heeft aangedaan. Misschien is er een code onder de jongens dat je elkaar niet laat vallen, maakt niet uit wat er gebeurt." Toch betwijfelt Verhoeff of dit slim is: "Slim is wat anders."