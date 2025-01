Lentin Goodijk noemt zes Ajax-uitblinkers: "Waarde op het veld"

Ajax staat na zeventien competitiewedstrijden op een tweede plek in de Eredivisie, maar de club uit Amsterdam verloor wel drie van de laatste acht duels. Lentin Goodijk denkt dat de ploeg van trainer Francesco Farioli inmiddels wel weer klaar is voor de tweede seizoenshelft.

"Na intense maanden met een overvol speelschema hebben de spelers in de winterstop de tijd gehad om de batterij fysiek en mentaal weer op te laden", schrijft hij op de website van VI. "De uitdaging voor de tweede seizoenshelft is om vaker in de buurt te komen van het niveau in de wedstrijd tegen PSV, maar vooral om de tweede plaats en daarmee het Champions League-ticket veilig te stellen", aldus Goodijk, die benieuwd is naar de ontwikkelingen in de spitspositie.

"Een aantal jonge spelers van Ajax wist onder Farioli grote stappen te zetten in hun ontwikkeling, zoals Youri Baas, Kian Fitz-Jim, Devyne Rensch, Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Mika Godts", vervolgt hij. "Daarmee creëert de club waarde op het veld, die nodig is om financieel weer gezond te worden. Daartegenover staat Brian Brobbey, die duidelijk worstelt met het roulatiesysteem van Farioli. Binnen Ajax zijn de meningen over dat rouleren verdeeld, maar Farioli haalt ontegenzeggelijk resultaat en het vertrouwen in zijn kwaliteiten en visie is groot, niet in de laatste plaats bij adviseur Louis van Gaal", besluit Goodijk.