Leo Driessen: "PSV was superslecht, maar een voorbeeld voor Ajax"

Leo Driessen denkt dat PSV ook midweeks een voorbeeld is geweest voor Ajax. De Eindhovenaren wonnen het bekerduel ternauwernood van Excelsior (5-4), terwijl Ajax met 2-0 onderuit ging op bezoek bij AZ.

"Die wedstrijd was geweldig, dat vond ik wel. Een echte bekerwedstrijd", begint Driessen over het duel tussen PSV en Excelsior bij Voetbalpraat van ESPN. "Dat je op zeven seconden van de volgende ronde bent, maar dan toch... Hij valt in de 97ste minuut, toch? De manier waarop Excelsior gestreden heeft..."

"Maar aan de andere kant - hoe matig PSV ook speelt - hier mag Ajax wel een voorbeeld aan nemen", vervolgt de commentator. "Ajax verliest die wedstrijd lijdzaam. PSV speelt superslecht, maar trekken hem wel over de streep."

"Dat heeft ook wel te maken met het directe spel wat PSV op een gegeven moment kan gaan spelen", haakt Kees Luijckx in. "Die kunnen af en toe een bal er gewoon inleggen op Luuk de Jong. Veel mensen in de zestien, de bal daar neerleggen en dan ontstaat er gevaar", aldus de voormalig voetballer.