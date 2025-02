Leonardo vergelijkt Ajax en Feyenoord: "Grootste club van Nederland"

"Feyenoord had toen een sterk, volwassen team met onder anderen Pierre van Hooijdonk, Paul Bosvelt en Kees van Wonderen. Ik was zo'n beetje het enige jonkie, samen met Robin van Persie", begint Leonardo bij de NOS.

"We wonnen in 2002 de UEFA Cup, maar als alles binnen de club wat professioneler was geregeld, hadden we nog meer kunnen bereiken", vervolgt de Braziliaan, die merkte dat Ajax in dat opzicht een stuk verder was. "Daar was alles veel beter geregeld. Je merkte toen aan alles dat Ajax de grootste en meest professionele club was van Nederland. We hadden daar juist een jong team, met geweldige talenten als Luis Suarez en Urby Emanuelson. Ik heb daar een geweldige tijd gehad."

Welke club van hem de Klassieker mag winnen? Daar heeft hij geen antwoord op. "Je moet het me niet moeilijk maken en vragen of ik een voorkeur heb. Ik hoop vooral op een leuke wedstrijd!"