Leonne Stentler over Ajax: "Het is de lamme tegen de blinde"

Ajax en Feyenoord staan zondagmiddag tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Beide ploegen maken dit seizoen niet al te veel indruk. "Ik denk wel een beetje de lamme tegen de blinde toch?", is dan ook de reactie van Stentler bij NOS Studio Sport Eredivisie op de vraag wat voor wedstrijd ze zondag verwacht. Henry Schut begrijpt haar wel. "Die woorden schoten ook door mijn hoofd."

"Maar is het de lamme tegen de blinde die dan ineens wel weer minder kreukel lopen en weer kunnen zien? Want dat gebeurt soms bij beide ploegen", zei Schut. Stentler reageert: "Feyenoord heeft natuurlijk vooral dat je de ene week denkt: jemig, wat is dit fantastisch. En de week erna is het dramatisch", merkt de voormalig voetbalster op. Eerder dit seizoen won Ajax op bezoek bij Feyenoord.

"De vorige keer tegen Ajax was het niet best wat Feyenoord liet zien. Nu zijn er zoveel andere spelers weer, dus het is echt de vraag hoe Farioli het tactisch gaat doen en hoe Priske dit keer daarop gaat antwoorden", aldus Stentler. Het verloop van het duel hangt 'veel meer' af van hoe Feyenoord voor de dag komt, denkt zij. "Honderd procent. Het lag de vorige keer aan hoe Feyenoord het oppakte, na het plan van Ajax, hoe die wedstrijd verliep verder. Ajax had het natuurlijk slim gedaan en snel twee doelpunten gemaakt, maar Feyenoord liet zich eigenlijk weglokken. Ik verwacht dat ze daar nu wel een beter plan voor hebben bedacht."