Litmanen waarschuwt Ajax: "Voor hun een hele grote wedstrijd"

Litmanen zal donderdagavond aanwezig zijn bij het Europa League-duel. "In principe moet Ajax gewoon winnen", vertelt de voormalig profvoetballer van de Amsterdammers bij Ajax TV. "Ajax speelt in de competitie, is bezig en moet gewoon top zijn. Ajax moet van eigen kunnen uitgaan." Rigas FS begint pas in maart weer aan de eigen competitie.

De 53-jarige Fin denkt wel dat Rigas FS optimaal gemotiveerd zal zijn. "Nu moeten zij volle bak thuis tegen Ajax, dat gewoon een maat groter is. Het is voor hen een hele grote wedstrijd om te spelen", weet hij. "Het zegt niet dat het makkelijk wordt voor Ajax. In de Europa League spelen, is voor Rigas een grote droom."