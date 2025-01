Louis van Gaal geeft vertrouwen: "Dat was heel fijn voor mij"

"Toen ik bij Ajax kwam, is mijn droom om profvoetballer te worden pas echt gaan leven", vertelt hij op de officiële kanalen van Ajax. Tegenwoordig is Musampa assistent-trainer bij Ajax O19, waar hij zijn eigen ervaringen deelt. "Veel dingen van de O19-spelers zijn herkenbaar voor mij. Op sommige dagen komen ze met minder energie naar de club, bijvoorbeeld door het lange reizen", legt hij uit. Zelf reisde Musampa dagelijks van Ede naar Amsterdam en kan hij zich goed inleven in de jongens: "Ik heb dat zelf ook moeten doen."

Voetbal was niet altijd zijn prioriteit. "Toen ik dertien was, zette ik mijn zinnen niet eens op voetbal. Voor mij was school het belangrijkste", zegt hij. Pas bij Ajax veranderde dat: "Bij Ajax spelen was iets waar ik nooit van had durven dromen." Zijn debuutseizoen bracht onverwachte kansen, zoals een basisplaats in het Santiago Bernabéu tegen Real Madrid. "De trainer vroeg of ik er klaar voor was. Dan zeg je natuurlijk 'ja'."

Ajax gaf in Madrid een galavoorstelling en won met 0-2, wat leidde tot een staande ovatie van de Spaanse fans. Na de wedstrijd kreeg Musampa een bijzonder moment met Van Gaal. "De trainer was heel blij. Hij gaf mij een knuffel. Dat was voor mij heel fijn, want hij gaf mij het vertrouwen."