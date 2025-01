Louis van Gaal toch niet naar Indonesië: "Dat gaat niet gebeuren"

Wytske van der Goot heeft een antwoord op de vraag of Louis van Gaal de Indonesische bond gaat versterken. Het antwoord daarop is negatief. De adviseur van Ajax blijft daarmee in Amsterdam.

"We hebben het even nagevraagd", zegt de Ziggo Sport-presentator, "en het antwoord was kort gezegd: nee. Dat gaat niet gebeuren." Ruud Gullit snapt dat wel. "Als technisch directeur moet je gaan reizen en overal gaan kijken, dat wil Louis niet. Hij heeft genoeg laten zien in zijn carrière, die moet nu heerlijk gaan genieten van zijn leven en zijn familie. Hij kan denk ik nog wel heel goed iets doen voor Ajax, als adviseur."

Van der Goot vervolgt: "Hij heeft natuurlijk een paar jaar geleden nog gezegd: als er ooit nog een topland komt, richting een EK ofzo, dan zou ik het misschien willen. Maar dat is A: al een tijdje geleden en B: zal Indonesië niet helemaal in dat malletje passen. Misschien ook niet die functie."

Kluivert zal dus zonder Van Gaal verder moeten. Samen moet het duo Indonesië klaarstomen voor het WK van 2026."Voor Kluivert ben ik heel blij, ja", zegt Gullit, die de oud-spits al heeft gesproken over zijn benoeming in Zuidoost Azië.