"Maar 1 van de 12 aankopen van Mislintat is een échte versterking"

"Anderhalf jaar na de veelbesproken transferzomer van 2023 kunnen we concluderen dat slechts één van de twaalf aankopen van Sven Mislintat een échte versterking is gebleken: Josip Sutalo maakt Ajax beter en zou in de toekomst nog een mooie transfersom kunnen opleveren. De andere elf zijn ook na een uitgebreide aanpassingsperiode niet goed genoeg gebleken voor de basis van Ajax", weeet Lentin Goodijk in Voetbal International.

Vier zijn er alweer vertrokken en daar zouden er deze maand zomaar één of twee bij kunnen komen. Doordat ze vrijwel allemaal stevige contracten hebben gekregen, komt Ajax echter moeizaam van ze af", weet de journalist. "Daar betaalt de club nog steeds de prijs voor, momenteel vooral bij de zoektocht naar een nieuwe linksbuiten. Al heeft dat zeer zeker ook te maken met het financiële beleid voor de periode van Mislintat."

"Vrijwel iedereen die betrokken was bij het transferwindow van 2023 is inmiddels vertrokken, van trainer tot directie tot de raad van commissarissen. Hoe het heeft kunnen gebeuren, daar zijn harde woorden over gevallen en belangrijke lessen uit getrokken, want de schuld lag niet alleen bij Mislintat. Dit nooit meer, is het credo in de Johan Cruijff Arena", vervolgt Goodijk.

"Talentvolle spelers wil Ajax weer zelf opleiden, in plaats van aantrekken uit alle windstreken. Maar de club beseft nu ook eindelijk dat het niveau van opleiden dan eerst rigoureus omhoog moet", is de journalist helder. "Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Net als aan het transferproces, dat niet meer in handen van één man is, maar een heel aantal betrokkenen die actief samenwerken binnen bescheiden kaders. Liever te voorzichtig, dan zo roekeloos als de jaren hiervoor. Dat zijn de peperdure lessen die Ajax heeft geleerd van de periode Mislintat."