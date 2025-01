Maarten Wijffels over Ajacied: "Hij struikelde eerst over de bal"

"Tegen RKC viel Chuba Akpom in voor Mika Godts. De Brit struikelde eerst over de bal en leidde kort daarna mede de tegengoal in", schrijft Wijffels in het Algemeen Dagblad. "Spelers met de status van Weghorst zijn er bij PSV juist legio."

"De selectie telt een man of 16 die eigenlijk vinden: ik hoor er altijd in. Neem Joey Veerman, één van de architecten uit het vorige kampioensjaar, EK gespeeld, net als Johan Bakayoko, die in zijn jonge carrière al twee biedingen van Paris St.-Germain afsloeg. Of Ricardo Pepi die zich als spits uitstekend ontwikkelt", aldus Wijffels.