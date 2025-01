Maduro baalt van uitspraken Steijn: "Het is allemaal onzin"

Steijn werd al snel ontslagen, waarna Maduro kort interim-trainer werd. In Goedemorgen Eredivisie wordt hij gevraagd of zijn periode bij Ajax hem heeft beschadigd. "Als trainer niet zo veel, maar als mens wel", reageert hij. "In een aantal uitspraken van Maurice kon ik me niet zo vinden. De term 'loyaal' viel vaak, maar alle mensen die mij kennen zien mij als een heel loyaal persoon."

Maduro vond het lastig dat hij op persoonlijk vlak werd aangevallen door Steijn. "Of ze zeggen dat ik een goede of slechte trainer ben, maakt me niet zoveel uit, maar mij aanvallen op hoe ik ben als mens doet wel wat met me. Dat kan me voor de buitenwereld beschadigen", aldus de clubloze oefenmeester. "Als iemand je niet betrouwbaar noemt, doet dat wel iets met je."

Maduro zou informatie hebben gelekt, maar dat klopt volgens hem niet. "Het is allemaal onzin, daar kan ik heel simpel in zijn", benadrukt hij nogmaals. "Intern weet iedereen dat wel, dat geeft me voldoende kracht. Als je daarvan beticht wordt, maar de directie maakt mij interim-coach. Dan klopt het toch niet?"