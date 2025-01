Malik Tillman: "Dacht dat Ajax en Feyenoord de dienst uitmaakten"

Malik Tillman speelt inmiddels anderhalf jaar in het shirt van PSV. De Amerikaan werd vorig seizoen landskampioen met de Eindhovenaren, maar had op voorhand een ander beeld van de Nederlandse competitie. Zeker in de richting van Ajax en Feyenoord.

"Voor ik naar Nederland kwam, dacht ik dat het vooral Ajax en Feyenoord waren die hier de dienst uitmaken", vertelt Tillman in het Eindhovens Dagblad. "Ik had die Champions League-campagne van Ajax van een paar jaar geleden nog op het netvlies. Maar inmiddels ben ik er ook wel achter dat PSV hier in Nederland echt groot is."

De Amerikaans international is daarnaast lovend over hoofdtrainer en oud-Ajacied Peter Bosz. "Hij begrijpt dat je creatieve mensen ook een beetje vrijheid moet geven", vervolgt de PSV'er. "Alleen dan kunnen ze die creativiteit namelijk laten zien. Hier in Eindhoven voel ik me nu gewaardeerd en de lijn doortrekken naar internationale wedstrijden met PSV én het nationale team is een volgende stap", aldus Tillman.